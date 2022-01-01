Испытания японской вакцины от коронавируса с пожизненным иммунитетом запланировали на 2023 год

Новую вакцину от коронавируса планируют испытать в 2023 году Фото: REUTERS

Японские ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая должна наделить человека иммунитетом к опасному заболеванию до конца жизни. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Японские журналисты утверждают, что испытания нового препарата пройдут ориентировочно в 2023 году.

За основу новой вакцины взяли рекомбинантный вирус осповакцины, который используется в прививке от оспы. В него планируют добавить спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Ученые ожидают, что такой подход обеспечит людей пожизненным иммунитетом.

Профессор Митинори Кохара, возглавляющий группу разработчиков, рассказал, что препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными, а их побочные эффекты невелики.

Как ранее писал сайт kp.ru, в декабре Минздрав России утвердил новый Национальный календарь профилактических прививок. В нем вакцинация против COVID-19 внесена в раздел прививок, которые проводятся по эпидемиологическим показаниям.