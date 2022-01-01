Бастрыкин поручил проверить доводы сторонников запрета концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске

Тилль Линдеманн Фото: Елизавета СУХОВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку аргументов, приведенных сибирскими общественниками, которые требуют запретить проведения концерта в Новосибирске рок-исполнителем из Германии Тиллем Линдеманном.

"Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям" на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

В качестве аргументов активисты приводят проблемы Линдеманна с законом в России из-за его скандальных клипов.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Антону Бадулину проверить доводы общественников, после чего доложить о полученных результатах.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Бастрыкин заявил о насаждении чуждых ценностей и идеалов молодому поколению россиян через культурно-массовую продукцию определенной направленности.

Бастрыкин отметил, что западный кинематограф и производители компьютерных игр, как правило, представляют Россию в негативном свете. В частности, герои с русскими фамилиями часто выступают антагонистами в сюжетах фильмов и компьютерных игр, а логика противостояния «русской угрозе» встраивается даже в произведения фантастического жанра.