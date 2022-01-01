В России сократили срок хранения кредитных историй до семи лет

Оспорить данные в кредитное истории теперь можно прямо в банке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 1 января 2022 года в России вступили в силу поправки в закон о кредитных историях, которые сокращают срок хранения кредитных историй до семи лет. Ранее данные о ссудах и платежах по ним хранилась в течение 10 лет.

Кроме того, платежеспособность клиентов теперь будет оцениваться на основе рейтинга кредитоспособности, причем критерии расчета устанавливаются Банком России. Ранее каждая финансовая организация могла оценивать потенциального заемщика по собственным методикам.

Еще одним нововведением стала процедура оспаривания данных в кредитной истории. Если раньше клиентам для этого нужно было обращаться в бюро кредитных историй, то теперь это можно сделать, подав заявление напрямую в банк или микрофинансовую организацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 января 2022 года россиянам не нужно будет собирать справки об отсутствии задолженностей за коммунальные услуги, чтобы получить субсидию на оплату части расходов ЖКХ.