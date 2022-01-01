Более 10 человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Москве

Неосторожное обращение с пиротехникой привело к травмированию людей в Москве Фото: Влад КОМЯКОВ

Свыше 10 человек пострадали из-за неосторожного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"По предварительным данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали свыше 10 человек", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, несколько пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Их состояние оценивается от удовлетворительного до средней тяжести.

Как ранее писал сайт kp.ru, юрист Василий Воробьев рассказал, куда можно жаловаться на взрывающиеся фейерверки и шум от них. По его словам, если обратиться в полицию, то такую жалобу, скорее всего, оставят без внимания.

Напомним, в первые минуты 2022 года в Иркутске начался пожар из-за неосторожно запущенного фейерверка. На 6 этаже загорелся балкон. В этот момент в квартире никого не было.