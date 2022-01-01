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Общество1 января 2022 10:55

Толпа людей пришла на закрытую Красную площадь в новогоднюю ночь

О закрытии входа из-за антиковидных мер заранее сообщили
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Москвичи поздравили друг друга с Новым годом, посмотрели фейерверки и разошлись / Фото: кадр из видео

Москвичи поздравили друг друга с Новым годом, посмотрели фейерверки и разошлись / Фото: кадр из видео

Множество людей пришли к Красной площади, чтобы отпраздновать Новый год, однако главная площадка страны оказалась закрыта, о чем заранее предупреждали столичные власти. Ограничение связано с мерами против распространения коронавирусной инфекции.

Момент временного столпотворения попал на видеозапись. Ситуацию контролировали сотрудники правоохранительных органов.

Поздравив друг друга с Новым годом и посмотрев на фейерверки, москвичи постепенно разошлись по другим местам.

Напомним, главный фейерверк засверкал над Москворецкой набережной около Красной площади ровно в 00.00. Его трансляцию можно посмотреть на сайте kp.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщила, что вход на Красную площадь будет закрыт 31 декабря 2021 года с 17:00 по местному времени.