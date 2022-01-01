Ученый в Греции рассчитал, когда спадет волна омикрон-штамма коронавируса

Греческий ученый уверен, что спад числа заражений начнется уже в третьей декаде января Фото: REUTERS

Профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис рассчитал, когда число заражений коронавирусом нового штамма "омикрон" пойдет на спад, сообщает греческое издание Newsbeast.

На основании математической модели, разработанной на основе наблюдения за другими волнами коронавируса, Сарияннис пришел к выводу, что в Греции ситуация улучшится в феврале 2022 года.

Сейчас в этой стране фиксируют рекордное число заражений. Так, 31 декабря специалисты насчитали 40,5 тысяч заболевших.

По оценке профессора, основанной на расчетах, сложная ситуация будет сохраняться до 20-22 января, после чего начнет постепенно улучшаться.

Спад завершится примерно 20 февраля, когда суточное число заражений будет составлять 3,5-4 тысячи случаев, утверждает Сарияннис.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2022 году. Мурашко отметил также важность профилактических мер и участие всех людей в борьбе с коронавирусом.