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Политика1 января 2022 12:36

На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Поздравление экс-президента Украины длилось около пяти минут
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Фото: REUTERS

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» показали новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы незалежной Владимира Зеленского.

Порошенко ранее продал свои телеканалы «Прямой» и «5 канал» после принятия на Украине закона «об олигархах».

Новогоднее обращение экс-президента Украины длилось около пяти минут, и в основном говорил о Донбассе. Порошенко был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к жителям страны.

«Украинцы замечательные, открытые, добрые ... Мы - граждане, одна великая нация ... Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди», - заявил Порошенко в своем обращение.

Напомним, транслировать другое новогоднее обращение вместо речи нынешнего украинского лидера начал телеканал «1+1» в 2018 году, когда в новогоднюю ночь к украинцам обратился Зеленский, который рассказал о планах стать главой государства. Обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления нового года.