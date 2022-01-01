На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского Фото: REUTERS

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» показали новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы незалежной Владимира Зеленского.

Порошенко ранее продал свои телеканалы «Прямой» и «5 канал» после принятия на Украине закона «об олигархах».

Новогоднее обращение экс-президента Украины длилось около пяти минут, и в основном говорил о Донбассе. Порошенко был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к жителям страны.

«Украинцы замечательные, открытые, добрые ... Мы - граждане, одна великая нация ... Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди», - заявил Порошенко в своем обращение.

Напомним, транслировать другое новогоднее обращение вместо речи нынешнего украинского лидера начал телеканал «1+1» в 2018 году, когда в новогоднюю ночь к украинцам обратился Зеленский, который рассказал о планах стать главой государства. Обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления нового года.