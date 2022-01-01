В США наряженную елку с ракетным двигателем запустили в космос Фото: скриншот

В Соединенных Штатах решили отправить в космос наряженную елку ракетным двигателем.

Запуск разработали местные инженеры, которые прикрепили к елке четырехкрылую конструкцию и самодельные твердотопливные силовые агрегаторы. После чего елку запустили с импровизированного космодрома в пустыне Мохаве в Калифорнии.

Как заявил один из авторов идеи Джо Барнарда, проблема заключается в том, что ракетная техника требует очень четких расчетов, а любительская версия далеко не всегда может сработать так, как это было запланировано. Поэтому успешный запуск состоялся только с четвертой попытки.

Украшенная светодиодами елка направилась в небо, а видео с запуском дерева стало набирать популярность в сети.

Напомним, в начале декабря в Италии на склоне горы Монте-Инджино в провинции Умбрия зажгли самую большую рождественскую елку в мире, которую занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Высота елки составляет 750 метров.