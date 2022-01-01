Джонсон пообещал избавиться от части нормативов ЕС в Великобритании в 2022 году

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в натопившем году «максимально использовать преимущества Brexit» и начать избавляться от действующих в стране нормативов Европейского союза. Соответствующее обращение главы британского правительства было опубликовано на государственном портале Соединенного Королевства gov.uk.

Джонсон напомнил, что 1 января 2022 года исполняется год с момента вступления в силу Соглашения о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Великобританией, после которого, как он отметил, британское правительство уже приняло ряд эффективных мер, в частности, установило новую систему иммиграции, основанную на баллах.

По словам главы британского правительства, целью властей является и дальше использовать Brexit для того, чтобы Великобритания могла процветать как современное, независимое и динамичное государство.

«Мы избавляемся от бюрократии и бумажной волокиты и возвращаем в наши правила здравый смысл. Эта работа не окончена, и мы должны сохранять набранную скорость… В новом году мое правительство будет действовать быстрее и решительнее, чтобы выполнить все то, чего ждали от Brexit», - заявил британский премьер-министр, отметив также необходимость воспользоваться «огромным потенциалом», который принесла Великобритании «обретенная свобода».

Напомним, год назад Лондон и Брюссель завершили переходный период по Brexit, когда в действие вступило соглашение о партнерстве, которое подразумевает свободную торговлю, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга, а также сбалансированный доступ к морским ресурсам.