В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения», - заявил представитель Народной милиции ЛНР, отметив, что военные ВСУ оборудовали в здании оперативный штаб.

Днем ранее, 31 декабря, Филипоненко сообщил, что Народная милиция ЛНР зафиксировала за неделю четыре случая глушения украинскими военными сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, уточнив, что это необходимо для того, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о попытках Киева легализовать иностранных военных в Донбассе.