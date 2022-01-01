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Политика1 января 2022 16:06

Отставной офицер армии США назвал пять самых смертоносных российских вооружений

Военный обозреватель отметил, что Россия совершенствует свое мастерство в области ядерного оружия
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Отставной офицер армии США назвал пять самых смертоносных российских вооружений

Отставной офицер армии США назвал пять самых смертоносных российских вооружений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия совершенствует свое мастерство в области ядерного оружия, создавая уникальные боеприпасы. Такое мнение высказал военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и отставной офицер армии США Брент Иствуд, который назвал пять примеров самого опасного российского вооружения.

На первое место в своей статье обозреватель поставил беспилотник «Посейдон», отметив огромный радиус действия. По его словам, этот беспилотник может быть нацелен на любое побережье США, а способность медленно приближаться весьма затруднит её обнаружение.

Иствуд назвал опасным и зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», который может уничтожить не только самолеты и беспилотники, но крылатые и баллистические ракеты, даже на расстоянии до 400 километров.

Автор статьи также обратил внимание на российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», у которого есть две 30-миллиметровые пушки и 12 управляемых ракет класса «земля – воздух». Иствуд указал на способность комплекса противостоять высокоточным боеприпасам.

Обозреватель упомянул и ракетные комплексы «Ярс», которые предназначены для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Он отметил, что подготовка к запуску занимает только семь минут, а ракета может нести от трех до шести боеголовок независимого наведения.

Отставной офицер армии США отметил и ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», назвав его машиной, «вооруженной до зубов». Он напомнил, что у этого вертолета есть 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые и обычные ракеты.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны по итогам года заявил, что страна и дальше будет уделять повышенное внимание развитию армии и укреплению обороноспособности, отметив, что что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%.