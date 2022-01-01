Националисты в Киеве проводят факельное шествие в честь Бандеры. Фото: ТАСС/Максим Никитин

В субботу, 1 января, в Киеве украинские националисты проводят факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры.

Колонна с факелами идет от парка Шевченко к площади Независимости. Участники акции держат в руках знамена украинских националистов, а также красно-белые флаги, под которыми выступали протестующие в Белоруссии. Они движутся к офису президента Украины Владимира Зеленского, чтобы попросить того присвоить звание героя Мирославу Симчичу, соратнику Бандеры.

Всего в шествии принимают участие от 1 тысячи до 1,5 тысячи человек. Информации о задержаниях на данный момент нет.

Факельное шествие в честь Бендеры для радикалов стало традиционным в Киеве, и данное мероприятие проводят в украинской столице в первый день нового года.

Напомним, в октябре украинские националисты установили в Киеве памятный крест Степану Бандере. Как писал сайт kp.ru, мероприятие состоялось в Куреневском парке.