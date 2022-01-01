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Общество1 января 2022 17:24

Части россиян разрешили досрочно выходить на пенсию

Сокращенным на работе россиянам разрешили выйти на пенсию раньше
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Части россиян разрешили досрочно выходить на пенсию

Части россиян разрешили досрочно выходить на пенсию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С субботы, 1 января, граждане, уволенные по причине сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 2022 года.

«Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Среди обязательных условий для раннего выхода на пенсию названы сокращение штата или ликвидация организации, а также наличие необходимого страхового стажа сотрудника. Для мужчин такой обязательный стаж составляет 25 лет, а для женщин - 20.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, с 1 января 2022 года в России пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%. Таким образом, средний размер страховой пенсии для неработающего пенсионера составит 18 521 рубль. Такая мера затронет 30,78 млн человек.