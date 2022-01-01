Рекордное по длительности новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинцы прокомментировали рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как писал сайт kp.ru, в своем 22-минутоном новогоднем обращении украинский лидер заявил о победах учителей, врачей и спортсменов, отметив, что сообщил, что Украина проиграла на Евро Англии, чтобы не расстраивать стратегического партнера

Пользователи интернета считают, что цифры говорят о том, что представители данных профессий увольняются и покидают Украину для поиска более комфортных условий жизни.

«Двадцать минут новогоднего обращения - это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!», - заявила журналист Ольга Палий.

По словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, Зеленскому просто нечего сказать гражданам. «Шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование», - заявил он.

Экс-министр отметил, что в реальности 66 тысяч медработников уехали из Украины, а еще около 34 тысячи уволились за 2020 год - первый квартал 2021 года. «Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», - добавил Рева.

Один из пользователей Сети назвал украинского лидера лицемером, задавшись вопросом, какое отношение Зеленский имеет к успеху людей, «которых упомянул в своем длинном спиче». «Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», - написал он.

«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», - рассказал другой пользователь.

«Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», - добавил еще один.