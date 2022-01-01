Владимир Зеленский произнес новогоднюю речь, в которой было много странного

Бывший комик может гордиться своим 22-минутным стендапом, в котором, впрочем, не было ни оригинальности, ни громких обещаний Фото: REUTERS

Новогодняя перемога на Украине. Праздничная речь Зеленского оказалась в два (!) раза длиннее речи Владимира Путина. А российский президент на фоне Кремля говорил ни много ни мало 11 минут. Бывший комик может гордиться своим 22-минутным стендапом, в котором, впрочем, не было ни оригинальности, ни громких обещаний. Набор банальной патетики, которой обычно прикрывают пустоту.

Президент Украины отдал должное всем, кого смог перечислить – от врачей до водителей автобусов, от писателей до многодетных мам, от тех «кто потерял свой дом на украинском Донбассе» до тех, кто «не потерял достоинство и говорил правду в Крыму». Получается, остальные два миллиона крымчан, по Зеленскому, свое достоинство потеряли.

Отдав дань украинским спортсменам, которые «прыгают выше, плавают быстрее, стреляют точнее и они сильнее других, сильнее кого угодно», глава Незалежной довольно странно объяснил поражение сборной страны по футболу на Евро в 1/4 от Англии: «Проиграли только потому что наши ребята не хотели портить отношения со стратегическим партнером». То есть, никакого чистого спорта, одна грязная политика? На месте украинских футболистов, которых буквально обвинили в сдаче игры в угоду политической конъюнктуре я бы обиделся.

«Мы не ждем, пока мир решит наши проблемы и кто-то вернет нам нашу землю за нас. А собираем мир для освобождения Крыма», - заводился Зеленский, забыв, как украинские чиновники всех рангов клянчили оружие и иностранные контингенты у своих «западных партнеров».

«А как мы напугали олигархов? Впервые они боятся закона. Одного закона», - продолжал фантазировать президент Украины. В зале снисходительно улыбались.

«Чтобы соседи в гости к нам – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука», - кинул он камень и в российский огород.

Речь Зеленского, конечно, изобиловала достижениями, которые глава приличного государства хвастать постеснялся бы – где-то дорогу построили, где-то мостик, где-то даже новый аэропорт. Единственное, чем его длинный спич отличался от прошлогоднего, так это отношением к украинцам. Если раньше он говорил, что «все мы разные, но мы одно целое», то в этот раз этой циничной метафоры он предпочел избежать. Потому что очевидно, что украинское общество глубоко расколото и ничего целого и цельного в нем нет. Ну и на том спасибо.