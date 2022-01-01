Ученые из Японии и США заявили, что «омикрон» распространяется в легких медленнее других штаммов коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые попытались объяснить легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой новым штаммом «омикрон». Согласно результатом проведенных исследований, такое отличие от предыдущих вариантов COVID-19 связано с более низкой скоростью распространения штамма в легких.

Как передает New York Times, к такому выводу пришло несколько исследовательских групп. Ученые из Японии и США инфицировали разными штаммами хомяков и крыс. В итоге выяснилось, что у грызунов, зараженных «омикроном», наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей.

Аналогичные результаты получили исследователи из Университета Гонконга, однако они проводили эксперимент с тканями человеческого организма. В результате их исследования, в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, «омикрон» распространялся медленнее дельта-штамма.

Напомним, накануне профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис при помощи математической модели, разработанной на основе наблюдения за другими волнами коронавируса, пришел к выводу, что в Греции число заражений коронавирусом нового штамма «омикрон» пойдет на спад в феврале 2022 года.