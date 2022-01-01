Отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря 2021 стал самым низким за последние 10 лет Фото: REUTERS

Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувшую пятницу, 31 декабря, продолжил снижаться на фоне теплой погоды, став самым низким за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно представленным данным отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря составил только 136,6 млн кубометров, что является самым низким уровнем с 2012 года, однако закачка второй день подряд оказалась выше изъятий из ПХГ, составив 295,6 млн кубометров.

Все это произошло на фоне прихода субтропических воздушных масс в европейский регион, когда Австрия и Великобритания встретили Новый год при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений.

Напомним, цены на газ в Европе начали расти в апреле 2021 года, а в декабре прошлого года превысила 2,3 тысячи доллара за тысячу кубов. Тем не мнее, позже стоимость голубого топлива стала опускаться.