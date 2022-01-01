Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 января 2022 19:34

Отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря 2021 стал самым низким за последние 10 лет

Отбор газа из хранилищ продолжил снижаться на фоне теплой погоды
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря 2021 стал самым низким за последние 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря 2021 стал самым низким за последние 10 лет

Фото: REUTERS

Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувшую пятницу, 31 декабря, продолжил снижаться на фоне теплой погоды, став самым низким за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно представленным данным отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря составил только 136,6 млн кубометров, что является самым низким уровнем с 2012 года, однако закачка второй день подряд оказалась выше изъятий из ПХГ, составив 295,6 млн кубометров.

Все это произошло на фоне прихода субтропических воздушных масс в европейский регион, когда Австрия и Великобритания встретили Новый год при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений.

Напомним, цены на газ в Европе начали расти в апреле 2021 года, а в декабре прошлого года превысила 2,3 тысячи доллара за тысячу кубов. Тем не мнее, позже стоимость голубого топлива стала опускаться.