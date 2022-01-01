Зеленский первым указом в 2022 году назначил командующего Силами территориальной обороны

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Первым указом президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году стал указ о назначении Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны украинской армии.

«Назначить Галушкина Юрия Алимовича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», - говорится в указе украинского лидера, подписанного в субботу, 1 января.

В офисе главы государства заявили, что Галушкин в 2001-2002 годы участвовал в международной миротворческой миссии в Косово, а с 2014 года принимал участие в силовой операции в Донбассе, исполняя обязанности командующего Высокомобильных десантных войск. С 2020 года он занимал должность заместителя главного инспектора Министерства обороны Украины.

Напомним, на Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», указывающий на то, что выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны, которая является составной частью Вооруженных сил Украины, а руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего Силами территориальной обороны.