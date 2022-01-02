В МЧС России предупредили об астероиде, который опасно сблизится с Землей весной 2029 года

Опасный астероид Апофис подлетит к Земле 13 апреля 2029 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очень опасный астероид под названием Апофис весной 2029 года очень близко подлетит к Земле. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По прогнозам специалистов института, который входит в структуру МЧС, 13 апреля 2029 года космический объект диаметром почти 400 метров подлетит к нашей планете на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. В момент наибольшего сближения между Апофисом и Землей будет примерно 38,4 тысячи километров, а скорость приближения астероида составит 7,42 километра в секунду.

Если предположить, что Апофис врежется в Землю, то высвободившаяся при этом энергия, составит 1717 мегатонн – в 30 раз больше, чем при взрыве советской термоядерной бомбы в 1961 году. Напомним, авиационная бомба АН602, она же «Царь-бомба» или «Кузькина мать», сброшенная с самолета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос», стала самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества и послужила демонстрацией силы Советского Союза Западу. Ее мощность в тротиловом эквиваленте оценивается в 58,6 мегатонны.

«Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду», - цитирует сообщение института РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне газета Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида. Размер одного из них – астероида 2013 YD48 – сравним с Биг-Бен, а второй астероид под названием 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг (102-этажный небоскреб в Нью-Йорке).