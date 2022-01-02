Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимального за два месяца уровня

Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимального уровня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Транзит голубого топлива из России через Украину в Словакию упал до минимального за два месяца уровня. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

В частности, прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубометров. Это минимальный показатель со 2 ноября 2021 года.

Напомним, отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувшую пятницу, 31 декабря, продолжил снижаться на фоне теплой погоды, став самым низким за последние десять лет. Согласно представленным данным отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря составил только 136,6 млн кубометров, что является самым низким уровнем с 2012 года, однако закачка второй день подряд оказалась выше изъятий из ПХГ, составив 295,6 млн кубометров. Все это произошло на фоне прихода субтропических воздушных масс в европейский регион, когда Австрия и Великобритания встретили Новый год при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений.