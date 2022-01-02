Экономист назвала два способа увеличить пенсию

Экономист рассказала, как увеличить пенсию Фото: Артем КИЛЬКИН

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова назвала два способа увеличить пенсию.

Специалист рассказала, что увеличить размер выплат можно, выйдя на пенсию чуть позже. По ее словам, выход на пенсию на пять лет позже дает прибавку в размере около 40%, пишет сайт КПРФ. Также россияне могут монетизировать свои льготы. В таком случае получится прибавка в размере около 1,5 тысяч рублей.

Напомним, с субботы, 1 января, граждане, уволенные по причине сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 2022 года. Среди обязательных условий для раннего выхода на пенсию названы сокращение штата или ликвидация организации, а также наличие необходимого страхового стажа сотрудника. Для мужчин такой обязательный стаж составляет 25 лет, а для женщин - 20.