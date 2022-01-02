Посол РФ в Берлине заявил, что Москва ответит на ограничение вещания RT DE

Российский посол в Берлине заявил, что Москва ответит на ограничение вещания RT DE Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что РФ ответит на ограничение вещания телеканала RT DE.

- С российской стороны непременно последует реакция, — сказал дипломат в интервью агентству DPA.

При этом он не стал конкретизировать, какие именно будут предприняты меры, но указал на то, что сейчас на территории России работает множество немецких журналистов.

Нечаев отметил комфортные условия для работы иностранных журналистов в России и добавил, что Москва не хочет конфликта.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об отсутствии у Германии юридических оснований для запрета вещания телеканала RT через спутник. Во внешнеполитическом ведомства назвали действия немецких властей прямым препятствованием работе журналистов. Захарова напомнила, что спутник, через который собирался вещать канал, является частным, и Берлин не имеет юридического права для запрета вещания.