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Общество2 января 2022 9:50

МЧС опровергло причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде

В ведомстве призвали во время новогодних каникул заботиться о противопожарной безопасности
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В МЧС опровергли причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде

В МЧС опровергли причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба МЧС России опровергла причастность ведомства к прогнозам об угрожающем Земле астероиде.

Ранее СМИ со ссылкой на Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который входит в структуру МЧС, сообщили, что очень опасный астероид под названием Апофис весом около 27 миллионов тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле. Как сообщили специалисты, 13 апреля 2029 года космический объект диаметром почти 400 метров подлетит к нашей планете на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. В момент наибольшего сближения между Апофисом и Землей будет примерно 38,4 тысячи километров.

- МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос, — приводит сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.

Там же призвали во время новогодних каникул заботиться о противопожарной безопасности, а не «угрозе» из космоса.