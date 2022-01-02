Российские космонавты Шкаплеров и Дубров выйдут в открытый космос 19 января 2022 года

Космонавты Шкаплеров и Дубров выйдут в открытый космос 19 января 2022 года Фото: REUTERS

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров выйдут в открытый космос 19 января 2022 года. Это будет первый такой выход в этом году.

- В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано в 15:00 мск, — сообщили в Роскосмосе, отметив, что сейчас космонавты занимаются подготовкой к выходу.

Во время выхода Шкаплеров и Дубров займутся интеграцией узлового модуля «Причал», пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС) в ноябре прошлого года. На это уйдет примерно шесть с половиной часов.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2025-2026 годах в мире количество пусков ракет возрастет в несколько раз, и Россия будет готова к этому. По его словам, Россия увеличит число пусков ракет в два-три раза после того, когда начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку. Рогозин напомнил, что в этом году РФ успешно осуществила 25 пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во Французской Гвиане.