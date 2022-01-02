Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили российские предложения по гарантиям безопасности

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор в воскресенье, 2 января. Главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества и затронули вопрос российских предложений по гарантиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обменялись поздравлениями с Новым годом и поговорили о том, как продвигалось сотрудничество России и Турции в 2021 году.

"[Cтороны] подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган поговорили о предложениях по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России, ситуация в Закавказье, вопросах урегулирования в Сирии и Ливии. Стороны договорились продолжать поддерживать двусторонние контакты, чтобы решать эти вопросы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова предлагает России и Украине посредничество в вопросе «деэскалации напряженности». Такое заявление он сделал на борту своего самолета, возвращаясь из Катара.