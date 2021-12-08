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Политика8 декабря 2021 11:13

Эрдоган снова предложил РФ и Украине посредничество в «деэскалации напряженности»

Президент Турции предлагает РФ и Украине выбрать любой формат посредничества
Мария ПАВЛОВА
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Эрдоган заявил о желании выступить посредником между РФ и Украиной.

Эрдоган заявил о желании выступить посредником между РФ и Украиной.

Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова предлагает России и Украине посредничество в вопросе «деэскалации напряженности». Такое заявление он сделал в среду 8 декабря на борту своего самолета, возвращаясь из Катара.

«Мы продолжаем следить за событиями на Украине и за тем, что происходит в непосредственной близости от нее. Мы хотим, чтобы напряженность между РФ и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность. Мы готовы оказать нашу поддержку для деэскалации напряженности, обострившейся в последние недели, и в налаживании диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате», - цитирует Эрдогана Sabah.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сделать все возможное, чтобы сохранить мир в регионе.

Впервые о готовности Турции выступить посредником между РФ и Украиной Эрдоган заявил в ноябре 2021 года.

В России заявляют о нежелательности такого посредничества.

Ранее kp.ru пыталась разобраться, зачем президент Турции предлагает России и Украине свое посредничество, подробности читайте здесь.