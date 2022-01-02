Роскосмос запланировал запуск "Союза МС-21" на 18 марта 2022

В 2022 году запланированы два пилотируемых запуска российских кораблей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роскосмосе рассказали о планах запуска пилотируемых отечественных кораблей в космос в 2022 году. Первый такой запуск состоится вечером 18 марта - это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21".

Как говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в воскресенье, 2 января, всего в текущем году запланированы два пилотируемых запуска российских кораблей. Первый - 18 марта с космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-21". На корабле на МКС, вероятно, отправятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Второй запуск пройдет 21 сентября в 16:54 по московскому времени. Он будет произведен также с космодрома Байконур.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров выйдут в открытый космос 19 января 2022 года. Это будет первый такой выход в этом году.