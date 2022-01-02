На премьер-министра Гаити совершили покушение

В соборе города Гонаив произошла стрельба Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ходе церемонии празднования 218-летия национальной независимости Гаити было совершено покушение на премьер-министра Ариэля Анри. В ходе перестрелки погиб человек.

По данным телеканала VTV, неизвестные открыли стрельбы во время мероприятия. По крайней мере один человек погиб, несколько были ранены. При этом премьер-министр, который был объектом покушения, не пострадал.

Как пишет местные СМИ, незадолго до праздничных мероприятий действующая в этом районе вооруженная банда предупредила Анри не появляться в Гонаиве.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Ямайки не станут выдавать Гаити одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза – колумбийца Марио Антонио Паласиоса, которого ямайская полиция задержала минувшей осенью. Вместо этого по решению суда на Ямайке 3 января гражданина Колумбии депортируют на родину.