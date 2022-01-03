Инфекционист допустил рост заболеваемости коронавирусом в России в январе 2022 года

Инфекционист Вознесенский допустил рост заболеваемости коронавирусом в России в январе 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский допустил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в январе 2022 года.

- Подъем заболеваемости вполне вероятен, если штамм «омикрон» будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах, — цитирует специалиста РИА Новости.

По его мнению, высока вероятность, что при росте заболеваний будет меньше госпитализаций. Также Вознесенский отметил, что при «омикроне» наблюдается меньше смертей, чем при «дельте».

Напомним, ученые попытались объяснить легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой новым штаммом «омикрон». Согласно результатом проведенных исследований, такое отличие от предыдущих вариантов COVID-19 связано с более низкой скоростью распространения штамма в легких. К такому выводу пришло несколько исследовательских групп. Ученые из Японии и США инфицировали разными штаммами хомяков и крыс. В итоге выяснилось, что у грызунов, зараженных «омикроном», наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей. Аналогичные результаты получили исследователи из Университета Гонконга, однако они проводили эксперимент с тканями человеческого организма.