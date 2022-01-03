Депутат Госдумы Чернышов предложил убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

В Госдуме предложили убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил убрать захоронения советских лидеров с Красной площади.

Он указал на то, что на Красной площади находятся торговые точки, там люди гуляют и развлекаются. Чернышов считает, что это не место для мемориального кладбища. Также он выразил мнение, что тело Владимира Ленина лежит не по «нормам морали».

- Тем более Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы <...> Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов (Сталину), вождю пролетариата (Ленину) — им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами, — цитирует политика РИА Новости.

В 2017 году член Совета Федерации Олег Морозов предложил захоронить тело вождя пролетариата Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади. При этом, сенатор считает, что данный вопрос стоит оформить на законодательном уровне, а не с помощью проведения всероссийского референдума, поскольку любой его результат может «взорвать страну». Морозов также предложил создать на месте захоронения мемориал памяти и примирения, куда можно было бы поместить символы гражданской войны, например, «условные знамена противоборствующих сторон». По мнению сенатора, такое решение вопроса не спровоцирует раскол общества и взаимные упреки.