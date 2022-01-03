Минпромторг допустил производство зарубежных вакцин от коронавируса в России

Денис Мантуров Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Минпромторга России Денис Мантуров допустил производство зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции в стране для внутреннего потребления.

- Решать это - все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла, — сказал он в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что привитые зарубежными вакцинами от коронавирусной инфекции граждане РФ смогут получить сертификат на портале «Госуслуги» с декабря 2021 года. По ее словам, это касается и тех россиян, которые переболели коронавирусом, но не обращались в медицинские учреждения. В данном случае рассматривались два варианта. Первый — когда человек узнал о положительном тесте, но не пошел к врачу. Второй — россиянин не знал о своей болезни.