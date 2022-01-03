Аналитики спрогнозировали падение цен на газ в Европе после запуска «Северного потока — 2»

Специалисты спрогнозировали падение цен на газ в Европе после запуска «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

По мнению специалистов, запуск трубопровода «Северный поток — 2» благоприятно скажется на стоимости газа в Европе.

Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил РИА Новости, что дефицит голубого топлива в регионе останется, но запуск газопровода снизит риск прекращения поставок газа.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что ситуацию с ценами на газ можно улучшить запуском газопровода и заключением новых контрактов на поставку. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что в таком случае стоимость топлива может упасть ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

31 декабря цены на газа в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 10 ноября. Как следовало из данных лондонской биржи ICE, цена февральского фьючерса на нидерландском хабе TTF при открытии торгов была 1 006 долларов за тысячу кубометров, однако спустя несколько часов она упала до 758 долларов за тысячу кубов. Позже цена на газ выросла до 824 долларов за тысячу кубометров. Напомним, стоимость голубого топлива в Европе начала расти в апреле этого года, а в декабре был зафиксирован исторический максимум – 2 190,4 доллара за тысячу кубов.