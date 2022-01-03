Канцлер Германии Шольц надеется на встречу с Путиным в январе 2022 года

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется провести очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в январе 2022 года.

Как сообщила газета Bild, ссылаясь на источники, Шольц хочет лично проконтролировать выстраивание отношений с Россией. В частности, положить начало новому диалогу с Кремлем, включая ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с газом.

Новый канцлер Германии надеется встретиться с Путиным уже в январе. По информации издания, политик готовится к переговорам уже две недели. Шольцу помогает его внешнеполитический советник Йенс Плетнер.

Ранее Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества и затронули вопрос российских предложений по гарантиям безопасности. Путин и Эрдоган обменялись поздравлениями с Новым годом и поговорили о том, как продвигалось сотрудничество России и Турции в 2021 году. Также политики поговорили о предложениях по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России, ситуация в Закавказье, вопросах урегулирования в Сирии и Ливии. Стороны договорились продолжать поддерживать двусторонние контакты, чтобы решать эти вопросы.