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Политика3 января 2022 10:09

Сенатор Пушков заявил, что Байден побоится вводить новые санкции против России

Новые рестрикции полностью развяжут руки Кремлю на международной арене, считает политик
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не будет вводить новые антироссийские санкции. По мнению политика, американский лидер более дальновиден, чем его администрация.

- У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть, — написал Пушков у себя в Telegram.

По его мнению, новые санкции полностью развяжут руки Кремлю на международной арене.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал ясно понять, что «вторжение» России на Украину недопустимо, а также отметил, что это грозит для Москвы введением санкций. После этих слов более 20 американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности обратились к главе Белого дома с призывом опубликовать список ограничений.