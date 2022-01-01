Пушков раскрыл настоящую причину призывов опубликовать санкции против России в США

Алексей Пушков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Призыв бывших американских послов обнародовать список санкций, которые будут введены против Москвы, если та нападет на Украину является попыткой сорвать предстоящие переговоры между Россией и США. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение», - написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что подобные угрозы о так называемых адских санкций вместо предоставления Москвы гарантий безопасности является верным средством сорвать диалог.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал ясно понять, что «вторжение» России на Украину недопустимо, а также отметил, что это грозит для Москвы введением санкций. После этих слов более 20 американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности обратились к главе Белого дома с призывом опубликовать список ограничений.

Как писал сайт kp.ru, что Кремль ни раз завилял, что российская сторона не намерена ни на кого нападать. Кроме того, на Украине заявляли об отсутствии угрозы от России.