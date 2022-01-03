В МИД заявили, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

МИД заявил, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что РФ не обязана поставлять весь газ в Европу через территорию Украины.

- Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны, — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Россия выполняет все существующие контракты по поставкам голубого топлива и даже перевыполняет их на 8-10%.

Напомним, по мнению специалистов, запуск трубопровода «Северный поток — 2» благоприятно скажется на стоимости газа в Европе. Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что дефицит голубого топлива в регионе останется, но запуск газопровода снизит риск прекращения поставок газа. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что ситуацию с ценами на газ можно улучшить запуском газопровода и заключением новых контрактов на поставку.