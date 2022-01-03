Член СПЧ призвал не торопиться с переносом захоронений лидеров СССР с Красной площади

В СПЧ считают, что перенос захоронений лидеров СССР с Красной площади возмутит россиян Фото: Андрей АБРАМОВ

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает, что перенос захоронений советских лидеров с Красной площади возмутит часть россиян.

Ранее с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Он указал на то, что на Красной площади находятся торговые точки, там люди гуляют и развлекаются. Чернышов считает, что это не место для мемориального кладбища. Также он выразил мнение, что тело Владимира Ленина лежит не по «нормам морали».

Брод выразил согласие с такой точкой зрения, но отметил, что данный вопрос не требует мгновенного решения.

- Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР, — цитирует члена СПЧ РИА Новости.

По его мнению, многие в России считают кумиров прошлого образцами справедливости и порядка.