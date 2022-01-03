Умер Стивен Лоуренс, композитор «Улицы Сезам»

Стивен Лоуренс Фото: wikipedia.org

На 83-м году жизни умер композитор популярной детской телепередачи «Улица Сезам» Стивен Лоуренс. Об этом сообщила его жена Кантор Кэти Лоуренс.

Как пишет журнал Variety, музыкант скончался в больнице в городе Бельвилл (штат Нью-Джерси).

Лоуренс писал музыку для «Улицы Сезам» на протяжении 30 лет. За это время он выпустил практически 300 композиций и стал обладателем трех премий Emmy.

Свою работу он совмещал с должностью дирижера в синагоге города Стэмфорд.

В середине декабря 2021 года в возрасте 58 лет ушел из жизни кинокомпозитор Алексей Карпов, самой известной работой которого стала музыка к сериалу «Морские дьяволы». Об этом сообщил член Союза кинематографистов РФ Виктор Будилов, уточнив, что композитор умер от последствий коронавирусной инфекции. Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Известность к композитору пришла с написанием музыкальных тем для сериала «Морские дьяволы», который увидел свет в 2005 году. Кроме того, музыку кинокомпозитора можно услышать в сериалах «Черные Бушлаты» (2018) и «Бухта Глубокая» (2020).