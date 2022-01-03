Вакцинированные или переболевшие COVID-19 иностранцы могут въехать в Израиль с 9 января 2022

Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Израиля разрешили въезд в страну вакцинированным от коронавируса иностранцам и тем, кто уже переболел COVID-19. Посетить Израиль можно будет с 9 января гражданам, которые прибывают из стран с умеренным уровнем заболеваемости.

Как сообщают в Минздраве Израиля, получить разрешение на въезд не смогут иностранцы из стран, где уровень заболеваемости выше "оранжевого". Это около 15 государств, среди которых США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.

Въезжающим в Израиль придется выполнить ряд условий. В частности, заполнить онлайн-форму, выполнить ПЦР или антиген тест, сдать тест ПЦР на въезде в страну и просидеть на самоизоляции не менее суток - пока не будет получен результат теста.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в израильском правительстве, привитые "Спутником" россияне пока не смогут посетить страну - вакцина не входит в число тех, с которыми можно въезжать в Израиль.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минпромторга России Денис Мантуров допустил производство зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции в стране для внутреннего потребления.