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Политика3 января 2022 14:28

МИД РФ о совместном заявлении "ядерной пятерки": поспособствует снижению уровня международной напряженности

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова
Наталья СМИРНОВА
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений Она отметила, что оно будет способствовать снижению уровня международной напряженности.

Ответ Захаровой был опубликован в Telegram-канале российского МИД. Дипломат отметила, что МИД РФ приветствует Совместное заявление, так как документ был опубликован по российской инициативе и при активном участии российской стороны.

"В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений. В нём также подтверждаются ранее принятые странами «пятёрки» обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны. В многостороннем формате подтверждён и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - говорит Захарова.

Дипломат отметила, что Россия рассчитывает на то, что выпуск заявления способствует снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 3 января лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.