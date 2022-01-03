Песков заявил о необходимости проведения саммита глав стран "ядерной пятерки"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Официальный представитель Кремля отметил, что обнародование документа не говорит о том, что саммит лидеров стран "ядерной пятерки" можно не проводить.

"Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим", - цитирует Пескова РИА Новости.

Организовать встречу ранее предложил президент России Владимир Путин. Когда она состоится - пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Она отметила, что оно будет способствовать снижению уровня международной напряженности.