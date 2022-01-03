Бывший глава "Нафтогаза" допустил, что Украине придется воровать российский газ

Предполагается, что это ускорит запуск "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Бывший глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украину может ждать пессимистичный энергетический сценарий. Согласно ему, стране придется воровать российский газ из транзитной трубы, чтобы обеспечить достаточный импорт топлива.

Об этом Коболев рассказал изданию "Зеркало недели". По его мнению, если "Нафтогаз" не справится с обеспечением достаточного импорта топлива для покрытия суточных дефицитов, а потребление газа внутри страны достигнет показателей февраля 2020 года, на Украине возникнет энергетический коллапс. Который может вынудить воровать российский газ.

"Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта", – раскрыл развитие этого сценария Коболев.

Он отметил, что в таком случае "Северный поток - 2" будет запущен еще раньше, а "Газпром" может полностью отказаться от прокачки газа через территорию Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что РФ не обязана поставлять весь газ в Европу через территорию Украины.