Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России

Украина оказывает Лавренчуку консульскую помощь Фото: REUTERS

Главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук был задержан в Италии. Запрос на его задержание был направлен Россией.

Как сообщает издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, режиссер Лавренчук был задержан еще 17 декабря 2021 года. Суд в Неаполе избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Он будет задержан на период рассмотрения запроса об экстрадиции, направленного Россией.

Отмечается, что украинская сторона оказывает Лавренчуку консульскую помощь. Также ему был предоставлен адвокат. Причины задержания Лавренчука, по словам Николенко, неизвестны.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украину может ждать пессимистичный энергетический сценарий. Согласно ему, стране придется воровать российский газ из транзитной трубы, чтобы обеспечить достаточный импорт топлива.