Украинский журналист Цымбалюк покинул Россию после вызова на допрос

По словам Цымбалюка, его вызвали на допрос в прокуратуру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корреспондент украинского агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк сообщил, что уехал из страны. По его мнению, в России ему угрожает опасность.

О своем отъезде представитель СМИ сообщил в интервью изданию "Громадское". Оно было опубликовано в понедельник, 3 января.

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности", - заявил Цымбалюк.

По его словам, в декабре 2021 года он был вызван на допрос в "прокуратуру Москвы". Узнал он об этом якобы из СМИ, но в день вызова адвокату Цымбалюка позвонил "кто-то" из прокуратуры и сказал, что "они отозвали повестку".

Цымбалюк опасается, что его хотят привлечь к ответственности за разжигание национальной розни. Хотя в то же время журналист не уверен, существует ли вообще дело против него.

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