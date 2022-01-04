Министр обороны Эстонии назвал Россию «реальной угрозой» для Европы

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал Россию «реальной угрозой» для Европы, а также выразил надежду, что прибалтийской республике не придется «отстаивать себя в одиночестве», потому что теперь у нее есть «сильные союзники».

По его словам, безопасность всего европейского континента и Североатлантического альянса «стоит перед очевидной и реальной опасностью», поскольку ««восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии».

«Другие страны для него (восточного соседа ЕС, России – прим. ред.) — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания, а не независимые страны, народы которых имеют свой язык и культуру и имеют неотъемлемое право выбирать направление своего развития и партнеров», - цитирует заявление главы Минобороны Эстонии сайт военного ведомства страны.

Калле Лаанет также сказал, что республика не одинока, поскольку у нее «сильные союзники, вместе мы защищаем и бережем друг друга», призвав каждый день «хранить и беречь» хрупкий мир.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что НАТО, невзирая на предупреждения Москвы, продолжает нагнетать обстановку у российских граница, а Пентагон создает в Эстонии натовский плацдарм.

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