Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 3 января, стало известно, что на юге Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, который до этого был неизвестен ученым. Такую новость сообщила австрийская газета Heute.

По данным издания, очередной вариант COVID-19 привезли в страну французы, вернувшиеся домой из Камеруна, а выявили новый штамм медики Марселя. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране, где побывали путешественники. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», отмечает газета со ссылкой на французских ученых.

В исследовании говорится, что специалисты обнаружили в новом варианте «ковида» 46 мутаций, а уровень его опасности или заразности пока неизвестен. Выявленный в Марселе штамм получил обозначение B.1.640.2.

Напомним, как писал сайт kp.ru, относительно недавно в Южной Африке и в Ботсване был впервые обнаружен штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529, который теперь во всем мире известен как «омикрон».

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