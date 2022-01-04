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В мире4 января 2022 2:30

Состояние Илона Маска за один день увеличилось на 32 млрд долларов

Теперь основатель Tesla и SpaceX владеет более, чем 304 миллиардами долларов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

Фото: REUTERS

Успешный американский изобретатель и бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за один день стал богаче на 32,6 миллиарда долларов, и теперь его состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет 304,2 миллиарда.

Дело в том, что в понедельник, 3 января – первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в новом 2022 году – ценные бумаги автоконцерна Tesla выросли на 13,53% до уровня 1199,78 доллара за одну акцию. Такой резкий рост их стоимости произошел на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года. За 12 месяцев компания продала почти миллион (936 172) своих машин.

Таким образом Маск, который и до этого был самым богатым человеком в мире, еще увеличил разрыв с ближайшим соперником в рейтинге толстосумов – главой французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернаром Арно с состоянием 200,6 миллиарда долларов.