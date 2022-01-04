Экс-депутат Рады заявил, что команда Зеленского вызывает у украинцев «стыд за нацию»

Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что команда, которую собрал действующий президент Украины Владимир Зеленский, вызывает у граждан страны «стыд за нацию».

По его словам, ранее страной управляла «правящая элита», которая заслужила это право своим трудом. Назначенных Зеленским чиновников Мураев назвал «отребьем».

- Украина — это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь, — сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Ранее украинцы прокомментировали рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. В своем 22-минутном новогоднем обращении украинский лидер заявил о победах учителей, врачей и спортсменов. Пользователи интернета считают, что цифры говорят о том, что представители данных профессий увольняются и покидают Украину для поиска более комфортных условий жизни. По словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, Зеленскому просто нечего сказать гражданам. Экс-министр отметил, что в реальности 66 тысяч медработников уехали из Украины, а еще около 34 тысячи уволились за 2020 год - первый квартал 2021 года.