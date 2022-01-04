«Ростех» представит единую вакцину от коронавируса и гриппа в 2022 году

Российская единая вакцина от коронавируса и гриппа будет представлена в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация представит единую вакцину от коронавирусной инфекции и гриппа в 2022 году.

- Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно, — приводит слова Чемезова РИА Новости.

По его словам, уже есть хорошие результаты проведенных исследований, однако есть и вопросы, над которыми необходимо поработать.

Напомним, японские ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая должна наделить человека иммунитетом к опасному заболеванию до конца жизни. За основу новой вакцины взяли рекомбинантный вирус осповакцины, который используется в прививке от оспы. В него планируют добавить спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Ученые ожидают, что такой подход обеспечит людей пожизненным иммунитетом. Профессор Митинори Кохара, возглавляющий группу разработчиков, рассказал, что препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными, а их побочные эффекты невелики.