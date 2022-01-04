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Политика4 января 2022 5:21

Дальняя авиация России пополнится двумя модернизированными ракетоносцами Ту-160м в 2022 году

Новые авиасудна особенны тем, что имеют средства радиоэлектронной борьбы и современные системы навигации
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Два модернизированных ракетоносца войдут в состав дальней авиации России в 2022 году

Два модернизированных ракетоносца войдут в состав дальней авиации России в 2022 году

В состав дальней авиации России в 2022 году войдут два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

- В 2022 году состав дальней авиации пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м, — говорится в сообщении военного ведомства.

Новые авиасудна особенны тем, что имеют средства радиоэлектронной борьбы и современные системы навигации, а также оснащены новыми образцами вооружения и новой авионикой.

Ранее военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и отставной офицер армии США Брент Иствуд заявил, что Россия совершенствует свое мастерство в области ядерного оружия, создавая уникальные боеприпасы. Он назвал пять примеров самого опасного российского вооружения. На первое место в своей статье обозреватель поставил беспилотник «Посейдон», отметив огромный радиус действия. По его словам, этот беспилотник может быть нацелен на любое побережье США, а способность медленно приближаться весьма затруднит её обнаружение.